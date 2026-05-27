Bolivien fasst einen der meistgesuchten Kriminellen Brasiliens

Ein Anführer des brasilianischen Verbrechersyndikats PCC ist nach sechs Jahren auf der Flucht in Bolivien gefasst worden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Drogenhändler Gerson Palermo, der wegen internationalen Drogenschmuggels und einer Flugzeugentführung zu insgesamt fast 126 Jahren Haft verurteilt wurde, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Er stand auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen Brasiliens.

Palermo wurde nach Angaben der Ermittler in Santa Cruz de la Sierra im Osten Boliviens bei einer gemeinsamen Operation der brasilianischen Bundespolizei und bolivianischer Anti-Drogen-Einheiten gefasst. Er solle nun ausgewiesen und an die brasilianische Polizei übergeben werden, zitierte G1 den Leiter der bolivianischen Spezialeinheit zur Drogenbekämpfung, David Gómez. "Er hatte hier in Bolivien kein Verfahren, sondern versteckte sich und floh vor der brasilianischen Justiz in unser Land."

Palermo war 2020 nach einer umstrittenen Gerichtsentscheidung aus dem Gefängnis entlassen worden und anschließend untergetaucht. Der beteiligte Richter wurde später vom brasilianischen Justizrat zwangsweise pensioniert.