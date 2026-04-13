Deutschland: Mutter (35) soll Tochter (8) und dann sich selbst getötet haben
Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter sind Sonntagabend tot in einem Mehrfamilienhaus im deutschen Bobzin bei Wittenburg gefunden worden. "Wir gehen aktuell aufgrund der Spurenlage und der Situation dort vor Ort von einem tödlichen Gewaltverbrechen aus mit anschließendem Suizid", sagte ein Polizeisprecher am Montag.
Es gebe derzeit keine Erkenntnisse, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sei. Demnach soll die 35 Jahre alte Frau zuerst ihr Kind und dann sich selbst umgebracht haben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der NDR berichtet. Die Frau galt bereits seit mehreren Tagen als vermisst. Die Gemeinde Bobzin liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.