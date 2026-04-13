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Deutschland: Mutter (35) soll Tochter (8) und dann sich selbst getötet haben

Die Frau galt bereits seit mehreren Tagen als vermisst. Nun wurden sie und ihre 8-jährige Tochter tot aufgefunden.
13.04.2026, 10:46

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter sind Sonntagabend tot in einem Mehrfamilienhaus im deutschen Bobzin bei Wittenburg gefunden worden. "Wir gehen aktuell aufgrund der Spurenlage und der Situation dort vor Ort von einem tödlichen Gewaltverbrechen aus mit anschließendem Suizid", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

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Es gebe derzeit keine Erkenntnisse, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sei. Demnach soll die 35 Jahre alte Frau zuerst ihr Kind und dann sich selbst umgebracht haben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der NDR berichtet. Die Frau galt bereits seit mehreren Tagen als vermisst. Die Gemeinde Bobzin liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. 

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