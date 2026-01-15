Kühltruhen-Leichen in Tirol: Mutter und Tochter wohl erstickt

Im Fall einer in Innsbruck getöteten 34-Jährigen und ihrer zehnjährigen Tochter, deren Leichen im November 2025 in Kühltruhen entdeckt worden waren, dürfte nun die Todesursache feststehen. Laut Obduktion wurden Mutter und Tochter "mit hoher Wahrscheinlichkeit erstickt", bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck einen Bericht der Tiroler Tageszeitung.

Zwei Männer im Alter von 53 und 55 Jahren befanden sich seit Monaten wegen Mordverdachts in U-Haft. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen hatten offenbar mehrere Wochen gedauert. Die Obduktion dürfte sich äußerst schwierig gestaltet haben, nachdem die Leichen der beiden Opfer bereits stark verwest waren.

Tatverdächtige bestritten bisher Tötung

Über den Tathergang war darüber hinaus nichts bekannt. Zwei Brüder im Alter von 53 und 55 Jahren stehen unter dringendem Mordverdacht und befinden sich seit Juni des Vorjahres in Untersuchungshaft. Sie bestritten bis zuletzt, die Syrerin und ihre Tochter getötet zu haben.