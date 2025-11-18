Mutter und Tochter getötet: Polizei findet Leichen in Tiroler Wohnung
Das Verschwinden einer 34-jährigen syrischen Staatsangehörigen sowie deren 10-jährigen Tochter beschäftigte das Landeskriminalamt Tirol bereits seit über einem Jahr. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Innsbruck läuft das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Doppelmordes.
Im Zentrum steht ein österreichisches Brüderpaar (53 und 55 Jahre alt), das in diesem Zusammenhang bereits im Juni festgenommen worden war. Die Männer stehen im Verdacht mit dem Verschwinden der Frauen, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen.
Nun haben die Beamten traurige Gewissheit: Aufgrund der intensiven Ermittlungen konnten die Leichen der Frauen am Freitag in Innsbruck in einer Wohnung aufgefunden werden, wie man heute, Dienstag, bekannt gab.
Die beiden Mordverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft in Justizanstalten in Innsbruck und Salzburg.
Näheres zum Fall will die Tiroler Polizei heute um 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben. Der KURIER berichtet laufend.
Kommentare