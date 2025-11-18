Mutter und Tochter getötet: Polizei findet Leichen in Tiroler Wohnung

Das Verschwinden einer 34-jährigen syrischen Staatsangehörigen sowie deren 10-jährigen Tochter beschäftigte das Landeskriminalamt Tirol bereits seit über einem Jahr. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Innsbruck läuft das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Doppelmordes.

Im Zentrum steht ein österreichisches Brüderpaar (53 und 55 Jahre alt), das in diesem Zusammenhang bereits im Juni festgenommen worden war. Die Männer stehen im Verdacht mit dem Verschwinden der Frauen, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen.