Verdacht auf versuchten Mord: 78-Jähriger schlug in Schwaz auf Frau ein

Ein 78-jähriger Österreicher soll am Dienstagvormittag in Schwaz seine 77-jährige Expartnerin im Zuge eines Streits derart geschlagen haben, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt.

Die Tat hatte sich in der Garage eines Mehrparteienhauses ereignet, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag mitteilte.

Zeuge schlug Alarm

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der 78-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Schwaz festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.