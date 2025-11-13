Tirol

Verdacht auf versuchten Mord: 78-Jähriger schlug in Schwaz auf Frau ein

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.
Bei dem Opfer handelt es sich um die 77-jährige Ex-Partnerin des Mannes.
Von Christian Willim
13.11.25, 15:12
Ein 78-jähriger Österreicher soll am Dienstagvormittag in Schwaz seine 77-jährige Expartnerin im Zuge eines Streits derart geschlagen haben, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt.

Die Tat hatte sich in der Garage eines Mehrparteienhauses ereignet, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag mitteilte.

Zeuge schlug Alarm

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der 78-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Schwaz festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes angezeigt. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. 

Sie erlitt Verletzungen am Kopf, einer Hand und den Rippen

