Verdacht auf versuchten Mord: 78-Jähriger schlug in Schwaz auf Frau ein
Ein 78-jähriger Österreicher soll am Dienstagvormittag in Schwaz seine 77-jährige Expartnerin im Zuge eines Streits derart geschlagen haben, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt.
Die Tat hatte sich in der Garage eines Mehrparteienhauses ereignet, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag mitteilte.
Zeuge schlug Alarm
Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der 78-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Schwaz festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Er wird wegen Verdacht des versuchten Mordes angezeigt. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
Sie erlitt Verletzungen am Kopf, einer Hand und den Rippen.
bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;
beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at;
im Gewaltschutzzentrum Wien: 01-5853288, https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/
beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800-700-217
beim Polizei-Notruf: 133
sowie mit dem "Stillen Notruf" in der DEC112 App, um nahezu unbemerkt Hilfe zu rufen.
