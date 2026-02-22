Blizzard-Warnung: Wintersturm im Nordosten der USA erwartet

Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte rollt auf den Nordosten der USA zu. Für Millionen Einwohner in mehreren Bundesstaaten gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien unter Berufung auf Meteorologen berichten. In einigen Regionen könnten demnach mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen. Für den gesamten Bundesstaat New Jersey gelte nun eine Blizzard-Warnung, teilte Gouverneurin Mikie Sherrill am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Vorräten einzudecken und während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen.

Blizzard-Warnung in mehreren US-Staaten Ein Blizzard ist ein starker Schneesturm, der aufgrund seiner Stärke in einer Region das öffentliche Leben vorübergehend lahmlegt. Nach Definition des amerikanischen Wetterdienstes bringt dieses Wetterextrem Windgeschwindigkeiten von wenigstens 56 Kilometer pro Stunde

und Sichtweiten, die unter 400 Metern liegen, mit sich. Auch im Nachbarstaat New York warnte der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, vor massiven Schneefällen. Dies sei der erste Blizzard seit 2016, sagte Mamdani. Die Millionenmetropole habe zusätzliche Einsatzkräfte und Räumgeräte mobilisiert.