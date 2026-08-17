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Tödliche Wanderung: Mann (42) am Berg von Blitz getroffen
Der 42-Jährige kehrte von einer Bergtour nicht mehr zurück. Eine Drohne fand den leblosen Körper.
Ein 42-jähriger Einheimischer ist am Sonntagabend im Südtiroler Taufers im Münstertal nicht mehr von seiner Bergtour auf den 3.075 Meter hohen Piz Starlex zurückgekehrt. Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden. Laut Bergrettung dürfte der Bergsteiger beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.
Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.
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