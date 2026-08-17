Tödliche Wanderung: Mann (42) am Berg von Blitz getroffen

Ein 42-jähriger Einheimischer ist am Sonntagabend im Südtiroler Taufers im Münstertal nicht mehr von seiner Bergtour auf den 3.075 Meter hohen Piz Starlex zurückgekehrt. Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden. Laut Bergrettung dürfte der Bergsteiger beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.