Riesen-Blackout: 50.000 Haushalte und Firmen ohne Strom

Ausgefallene Ampeln, gestörte S-Bahnen und ein Notruf, der nur eingeschränkt funktioniert: In der deutschen Hauptstadt ist ein Blackout der Sonderklasse eingetreten. Betroffen ist der Südosten Berlins, wie die Polizei berichtete. Zwei Hochspannungsmasten hatten gebrannt, tausende Kunden hatten ab den frühen Morgenstunden keinen Strom.

Die Polizei ist mit Einsatzkräften in den betroffenen Stadtteilen Der Stromausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien in den betroffenen Bereichen präsent und ansprechbar. Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es im Post der Polizei. Besonders heikel: In den betroffenen Stadtteilen sind auch die Notrufnummern 110 und 112 nur eingeschränkt nutzbar, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk rbb.

Für den Stromausfall ist laut Ermittlern Brandstiftung verantwortlich Für die Polizei handelt es sich um einen kriminellen Akt. „Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen“, sagte ein Polizeisprecher laut dpa. Der Brand sei gelöscht. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.