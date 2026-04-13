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Bielefeld: Leiche einer jungen Frau in Kühltruhe gefunden

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission hat Ermittlungen übernommen.
13.04.2026, 09:47

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Bielefeld: Leiche einer jungen Frau in Kühltruhe gefunden

Zusammenfassung

  • Leiche einer 28-jährigen Frau in Kühltruhe in Bielefeld gefunden.
  • Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat Mordkommission eingesetzt.
  • Obduktion ist erst nach dem Auftauen des Leichnams möglich, Ermittlungen stehen am Anfang.

In einer Kühltruhe in der deutschen Stadt Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch am Anfang. 

Die Spurensicherung sei schnell am Fundort in der Wohnung der 28-Jährigen gewesen. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem gewaltsamen Tod der Frau aus. Eine Obduktion werde voraussichtlich erst am Dienstag möglich sein, hieß es. Man müsse zunächst warten, bis der Leichnam aufgetaut sei.

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Agenturen, sif  | 

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