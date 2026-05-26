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Zug und Schulbus in Belgien zusammen gestoßen: Mehrere Opfer
Ein Schulbus soll bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden sein. Es gibt noch keine näheren Informationen zu Toten und Verletzten.
Zusammenfassung
- Mehrere Opfer bei Kollision zwischen Schulbus und Zug in Buggenhout, Belgien.
- Unfall ereignete sich kurz nach 8.00 Uhr an einem Bahnübergang nördlich von Brüssel.
- Einsatzkräfte vor Ort, genaue Angaben zu Verletzten zunächst nicht bekannt.
Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug in Belgien hat es nach Regierungsangaben mehrere Opfer gegeben. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich viel Kraft", erklärte der belgische Innenminister Bernard Quintin am Dienstag im Onlinedienst X.
Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben, Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach 8.00 Uhr.
Der Unfallort lag an einem Bahnübergang in der Gemeinde Buggenhout nördlich der Hauptstadt Brüssel, wie ein Sprecher der Bahngesellschaft Infrabel mitteilte. Demnach wurde ein Kleinbus etwa einen Kilometer vor dem Bahnhof von einem Zug erfasst. Der Aufprall sei "extrem heftig" gewesen.
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