Zug und Schulbus in Belgien zusammen gestoßen: Mehrere Opfer

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug in Belgien hat es nach Regierungsangaben mehrere Opfer gegeben. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich viel Kraft", erklärte der belgische Innenminister Bernard Quintin am Dienstag im Onlinedienst X.

Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben, Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach 8.00 Uhr.