Drohne mit Sprengladung: Terroranschlag auf Politiker verhindert

Belgische Behörden haben eigenen Angaben zufolge einen mutmaßlichen Terroranschlag auf Politiker verhindert . Nach vier Hausdurchsuchungen in der Hafenstadt Antwerpen wurden drei junge Erwachsene wegen versuchten terroristischen Mordes und Teilnahme an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Demnach lägen Hinweise darauf vor, dass sie einen tschihadistisch inspirierten Terroranschlag auf Politiker verüben wollten, hieß es. Zwei der Verdächtigen sollen am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dritte Verdächtige wurde im Laufe des Tages freigelassen.

Improvisierter Sprengsatz?

In Haus eines der Verdächtigen wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Gerät gefunden, das starke Ähnlichkeiten mit einem improvisierten Sprengsatz aufweise - jedoch noch nicht einsatzbereit war. Außerdem sei eine Tasche mit Stahlkugeln gefunden worden.