9 Opfer nach sexueller Belästigung im Schwimmbad

Nach mutmaßlichen sexuellen Belästigungen in einem Schwimmbad in Deutschland im hessischen Gelnhausen geht die Polizei von neun weiblichen Opfern im Alter von elf bis 17 Jahren aus.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenbach am Montag sagte, ständen die Vernehmungen von vier verdächtigen Männern noch aus. Nach Angaben des Sprechers sind die Tatverdächtigen Syrer. Der Vorfall hatte sich am 22. Juni in einem Freibad zugetragen.