Sizilien: Bergung der Luxusjacht "Bayesian" abgeschlossen

Das Segelschiff war in der Nacht auf den 19. August 2024 in den Gewässern von Porticello gesunken, mehrere Menschen starben.

Die Arbeiten zur Bergung der vor Sizilien gesunkenen Luxusjacht "Bayesian" sind abgeschlossen. Am Wochenende wurde der Mast mit weiteren Wrackteilen, die bei einer Untersuchung des Meeresbodens entdeckt wurden, in den Hafen von Termini Imerese , nahe Palermo, gebracht.

Mit dem Mast wurden weitere Gegenstände geborgen, die im Laufe der vergangenen zehn Monate möglicherweise von der Jacht abgetrieben worden waren. Dazu zählten Deckmöbel und andere lose Teile, die in der Umgebung der Unfallstelle bei abschließenden Untersuchungen mit ferngesteuerten Tauchrobotern identifiziert und geborgen wurden. Da nun alle Teile den italienischen Behörden übergeben wurden und diese ihr Einverständnis erteilt haben, haben die Bergungsteams - darunter die niederländischen Unternehmen Hebo und Smit Salvage - Sizilien verlassen.

Bayesian war am 21. Juni geborgen worden

Der 56 Meter lange Rumpf der Bayesian war am 21. Juni geborgen und tags darauf mit dem Schwimmkran Hebo Lift 10 über eine Strecke von zwölf Seemeilen nach Termini Imerese transportiert worden. Am vergangenen Montag (23. Juni) wurde der Rumpf dort auf ein eigens vorbereitetes Stahlgestell gesetzt, das auf einer Umweltschutzmembran am Kai installiert war.

Anschließend konzentrierten sich die Arbeiten auf die Bergung des 72 Meter hohen Masts, der zuvor zum Heben des Rumpfes getrennt und auf dem Meeresgrund belassen worden war. Er wurde mit Hilfe aufblasbarer Hebeballons geborgen und in den Hafen gebracht. "Mit der Übergabe des Rumpfs, des Masts und weiterer möglicher Wrackteile ist dieses Projekt abgeschlossen", so Marcus Cave, Direktor für Schiffbau bei TMC Marine.

Die Hebo Lift 10, einer der leistungsstärksten Schwimmkräne Europas, verließ Termini Imerese am Freitag mit Zielhafen Rotterdam. Die 700 Quadratmeter große Plattform Hebo Lift 2 folgte am Samstag mit dem restlichen Personal.