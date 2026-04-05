Baum umgestürzt: 3 Tote in Norddeutschland beim Osternest-Suchen

Drei Menschen sind am Ostersonntag in einem Waldstück südöstlich von Flensburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holsteins durch einen umstürzenden Baum getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Ostereier suchte. Gegen 11.00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben noch am Unglücksort eine 16-Jährige und eine 21 Jahre alte Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Rund 50 Bewohner einer Wohngruppe unterwegs Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, wo sie nach Polizeiangaben operiert wurde. "Nach meinen Erkenntnissen ist die Person außer Lebensgefahr, wird aber weiterhin behandelt", sagte der Sprecher. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Zur genauen Zahl der Betroffenen konnte ein Polizeisprecher am Sonntag keine Angaben machen.