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Bangkok: Zahl der Toten nach Pub-Brand auf 30 gestiegen

Nach Angaben des Rettungsdienstes werden insgesamt 30 Menschen weiterhin in Krankenhäusern behandelt.
15.07.2026, 08:10

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Verwelkte Rosen und eine Blumenkrone liegen auf einer alten Tastatur.

Zusammenfassung

  • Nach dem Brand in einem Musik-Pub in Bangkok stieg die Zahl der Todesopfer auf 32, während 30 Verletzte weiter im Krankenhaus behandelt werden, 15 davon auf Intensivstationen.
  • Das Feuer brach Sonntagabend explosionsartig aus; als mutmaßliche Ursache gilt ein Kurzschluss, während die Polizei wegen möglicher Fahrlässigkeit und versperrter Notausgänge ermittelt.
  • Die Regierung kündigte strengere Kontrollen an, nachdem Experten leicht brennbares Dämmmaterial als Brandbeschleuniger nannten und Thailand erneut auf wiederkehrende Brandschutzmängel verweist.

Die Zahl der Todesopfer nach dem Brand in einem Musik-Pub in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist auf 32 gestiegen. Zwei Menschen seien ihren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeikrankenhaus am Mittwoch mit. Insgesamt 30 Menschen werden nach Angaben des Rettungsdienstes weiterhin in Krankenhäusern behandelt, 15 von ihnen auf Intensivstationen. 44 Menschen konnten demnach inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Das Feuer war am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht in dem einstöckigen Lokal in einem belebten Ausgehviertel explosionsartig ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von einer schnellen Ausbreitung von Feuer und dichtem Rauch. Ein Kurzschluss in einer Deckenklimaanlage gilt als mutmaßliche Brandursache. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Fahrlässigkeit und prüft zudem, ob Notausgänge versperrt waren.

Pub-Brand in Bangkok: Fluchtwege blockiert, Brandschutz fehlte

Mängel beim Brandschutz

Die Regierung kündigte strengere Kontrollen von Vergnügungsstätten an. Das Lokal war im April kontrolliert worden. Leicht brennbares Material zur Schalldämmung an der Bühne entzündete sich Experten zufolge sofort und setzte extreme Hitze sowie giftige Gase frei. Mängel beim Brandschutz und versperrte Fluchtwege führen in Thailand immer wieder zu schweren Unglücken. So kamen 2009 bei einem Brand während einer Silvesterparty in einem überfüllten Club in Bangkok 65 Menschen ums Leben.

Kurzschluss, Dekoration, blockierte Ausgänge: 27 Tote bei Pub-Brand in Bangkok
Agenturen, bea  | 

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