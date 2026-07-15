Bangkok: Zahl der Toten nach Pub-Brand auf 30 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach dem Brand in einem Musik-Pub in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist auf 32 gestiegen. Zwei Menschen seien ihren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeikrankenhaus am Mittwoch mit. Insgesamt 30 Menschen werden nach Angaben des Rettungsdienstes weiterhin in Krankenhäusern behandelt, 15 von ihnen auf Intensivstationen. 44 Menschen konnten demnach inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Das Feuer war am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht in dem einstöckigen Lokal in einem belebten Ausgehviertel explosionsartig ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von einer schnellen Ausbreitung von Feuer und dichtem Rauch. Ein Kurzschluss in einer Deckenklimaanlage gilt als mutmaßliche Brandursache. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Fahrlässigkeit und prüft zudem, ob Notausgänge versperrt waren.