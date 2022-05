Wie alles begann

Wie ist der ca. 4,5 Kilometer lange Strandabschnitt an der Südküste Mallorcas zum Sehnsuchtsort Nummer eins der Deutschen geworden? Um die Herkunft der Bezeichnung „Ballermann“ ranken sich viele Legenden. Es heißt zum Beispiel, ein Wirt aus Karlsruhe habe Anfang der 1970er Jahre an der Playa eine Filiale seiner gleichnamigen Currywurst-Bude eröffnet und damit viel Erfolg gehabt. Aber niemand behauptet mit mehr Nachdruck, „Erfinder“ des Ballermann gewesen zu sein, als die Mitglieder des Kölner Fußball-Thekenclubs FC Merowinger, die nach eigenen Angaben seit 1972 jedes Jahr im September am Strandlokal „Balneario 6“ Party machen.

Ex-Präsident Werner Dive, der von Anfang an dabei ist, lässt keine Zweifel aufkommen. „Klar haben wir das erfunden. Vorher war ja nichts!“, sagte der 77-Jährige erst jüngst „laut und unmissverständlich“ dem Kölner Stadt-Anzeiger. Auch in Interviews mit mallorquinischen Medien behauptet er seit Jahren, damals habe es an der Playa nicht einmal Bier gegeben. Deshalb sei man mit Kölsch-Fässern, aber auch mit Gulasch und Karnevalskluft angereist.