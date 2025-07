Baden in der Seine erlaubt, gleich wieder verboten

Erstmals seit mehr als hundert Jahren war am Wochenende in Paris das öffentliche Schwimmen in der Seine erlaubt - allerdings nicht lange: Nur einen Tag nach ihrer Eröffnung mussten die drei neuen Flussbäder am Sonntag wegen Regens wieder schließen. Die Behörden befürchteten eine Verschlechterung der Wasserqualität.

Zunächst herrschte am Samstag aber große Freude: Unter dem Blick der Bademeister und bei einer Wassertemperatur von rund 25 Grad stiegen und sprangen die Menschen in die drei neuen Flussbäder. Unter den ersten Badegästen war am Morgen die 95-jährige Pariserin Ingrid, die in Begleitung ihrer Enkelin an der Badestelle Bercy zum Schwimmen kam. "Ich bin so glücklich! Seit Jahren träume ich davon, in der Seine zu schwimmen", sagte sie und stieg vorsichtig die Leiter ins Wasser hinab.

Die insgesamt drei abgegrenzten Flussbäder in der französischen Hauptstadt sind gratis für die Öffentlichkeit zugänglich, eine davon ganz in der Nähe des Eiffelturms. Grüne, gelbe oder rote Fahnen sollen darüber informieren, ob das Baden uneingeschränkt oder eingeschränkt empfohlen oder aber verboten ist.