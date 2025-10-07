Baby stirbt in Waschmaschine: Haft für Mutter

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine 35-Jährige hatte im März in Deutschland ihr Neugeborenes in eine Waschmaschine gesteckt, das Kind starb dadurch. Das Landgericht Hechingen in Baden-Württemberg hat die Frau nun wegen Totschlags zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Zweifelsfrei stehe fest, dass die Frau nach der Niederkunft alles tat, um die Geburt zu verheimlichen. "Es sollte niemand mitbekommen, dass das Kind da ist", so der Vorsitzende Richter. Das Motiv aber sei nicht wirklich bekannt.

Das Baby habe sie unbemerkt in einer mit ihrem Lebensgefährten bewohnten Wohnung in Albstadt zur Welt gebracht. Die Frau soll das Neugeborene mit schmutzigen Kleidungsstücken in die Waschmaschine gelegt und die Trommel geschlossen haben. Am selben Abend wurde die Frau laut dem Urteil wegen starker Blutungen in eine Klinik gebracht. Auf Nachfrage habe sie mehrmals geantwortet, nicht schwanger zu sein. Partner schaltete Waschmaschine ein Während sie in der Klinik war, schaltete ihr Partner die Waschmaschine ein. Er hatte laut Gericht keine Kenntnis davon gehabt, dass sich das Neugeborene darin befand. Durch den Waschvorgang erlitt das Baby ein schweres Schädeltrauma.