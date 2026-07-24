In Tumwater (Washington) trauert eine Familie um ihr fünf Monate altes Baby, das bei einem überraschenden Autobrand ums Leben gekommen ist. Die Geschwister im Alter von 12 und 2 Jahren waren während des Vorfalls im Fahrzeug anwesend.

Bub (12) rettet Kleinkind aus Auto

Der Unfall ereignete sich laut Angaben des Sheriff-Büros von Thurston County (TCSO) am 21. Juli gegen 12:10 Uhr Ortszeit. Beamte wurden zum Unfallort gerufen, wo das Fahrzeug „vollständig in Flammen stand“, während sich ein Säugling noch „in seinem Autositz“ befand. Zuvor waren auch ein zwölf- und zweijähriges Kind im Wagen.

Die Kinder waren allein im Auto, das vor dem Familienhaus parkte. Der Vater hatte seinen Nachwuchs kurz im Wagen gelassen, um in das Haus zu gehen. Doch dann nahm die Tragödie seinen Lauf: „Kurz darauf begann Rauch, das Fahrzeug zu füllen. Der 12-Jährige konnte das zweijährige Kind aus dem Fahrzeug holen, bevor er ins Haus rannte, um seinen Vater zu alarmieren. Als sie wieder nach draußen kamen, stand das Fahrzeug vollständig in Flammen.“