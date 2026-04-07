Illegaler Baby-Handel: 19 Menschen angeklagt

Wegen illegalen Handels mit Säuglingen sind in Indonesien 19 Menschen angeklagt worden. Den 18 Frauen und einem Mann wurde die Anklage am Dienstag vor einem Gericht in Bandung auf der Insel Java eröffnet. Sie waren im vergangenen Jahr festgenommen worden, nachdem ein Elternteil wegen der Entführung eines Babys die Polizei alarmiert hatte. Eine Verdächtige gestand laut den Ermittlern, mehr als zwei Dutzend Säuglinge weiterverkauft zu haben.

Babys wurden Eltern abgekauft

Die Babys wurden demnach Eltern abgekauft, die ihren Nachwuchs nicht behalten wollten oder konnten. Die meisten der Säuglinge wurden nach Angaben der Ermittlungsbehörden nach Singapur verkauft. Mehrere Babys konnten in Indonesien aufgespürt werden, bevor sie verkauft werden konnten.