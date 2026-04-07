Illegaler Baby-Handel: 19 Menschen angeklagt
Wegen illegalen Handels mit Säuglingen sind in Indonesien 19 Menschen angeklagt worden. Den 18 Frauen und einem Mann wurde die Anklage am Dienstag vor einem Gericht in Bandung auf der Insel Java eröffnet. Sie waren im vergangenen Jahr festgenommen worden, nachdem ein Elternteil wegen der Entführung eines Babys die Polizei alarmiert hatte. Eine Verdächtige gestand laut den Ermittlern, mehr als zwei Dutzend Säuglinge weiterverkauft zu haben.
Babys wurden Eltern abgekauft
Die Babys wurden demnach Eltern abgekauft, die ihren Nachwuchs nicht behalten wollten oder konnten. Die meisten der Säuglinge wurden nach Angaben der Ermittlungsbehörden nach Singapur verkauft. Mehrere Babys konnten in Indonesien aufgespürt werden, bevor sie verkauft werden konnten.
Die Mitglieder des Babyhändler-Rings hatten den Ermittlungen zufolge klar zugewiesene Rollen: Einige waren für das Besorgen von Säuglingen zuständig, andere sorgten bis zu deren Verkauf für die Babys, andere waren für das Bereitstellen von Ausweispapieren und Reisepässen zuständig.
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