Neugeborenes für 2.000 Euro verkauft: Frau wurde festgenommen

Wegen des Verdachts, ihr neugeborenes Baby verkauft zu haben, hat die Polizei eine Frau in Spanien festgenommen. Die 37-Jährige habe ihr Kind für 2.000 Euro an ein kinderloses Paar verkauft, erklärte die Polizei am Freitag. Die Frau wurde demnach im vergangenen Monat festgenommen, ebenso die Käufer des Säuglings und zwei Verwandte des Paares.