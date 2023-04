Baby 54 Tage nach Erdbeben in der Türkei wieder mit Mutter vereint

Ein DNA-Test führte Mutter und Kind wieder zusammen. Die türkische Familien- und Sozialministerin, Derya Yanik, twitterte am Montag ein Video des Wiedersehens, auf dem die beiden kuschelnd in dem Krankenhausbett in Adana zu sehen sind, in dem Yasemin Begdas behandelt wird. Ihr Baby wurde aus Ankara eingeflogen, wo sie ebenfalls medizinisch behandelt wurde.