In Ludwigshafen-Gartenstadt in Rheinland-Pfalz kam es am Vormittag des 20. Juli zu einem folgenschweren Unfall. Eine 79-jährige Autofahrerin prallte bei einem missglückten Wendemanöver gegen das Tor einer Gartenhecke. Dabei wurde eine 78-jährige Frau, die sich unmittelbar dahinter in ihrem Garten aufhielt, überfahren und tödlich verletzt.

Autofahrerin kracht durch Hecke in Garten Laut einem Bericht des SWR haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal sowie die Polizei weitere Informationen zum Unfallhergang veröffentlicht. Demnach ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 10:55 Uhr in dem Wohngebiet. Die Pkw-Fahrerin setzte bei einem Wendemanöver zurück und durchbrach dabei mit ihrem Wagen die Hecke. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.