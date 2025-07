Tod nach Fledermausbiss wegen "extrem seltener" Infektion

Ein Australier ist an einer "extrem seltenen", durch einen Fledermausbiss verursachten Infektion gestorben.

Der Mann sei vor einigen Monaten von einer Fledermaus gebissen worden, die dadurch das mit dem Tollwut-Erreger verwandte Lyssavirus auf ihn übertragen habe, teilte die Gesundheitsbehörde im südöstlichen Bundesstaat New South Wales am Donnerstag mit. Diese Woche wurde der Mann deshalb in einem lebensgefährlichen Zustand im Krankenhaus behandelt und starb schließlich.

Solch eine Lyssavirus-Infektion sei "extrem selten", erklärte die Gesundheitsbehörde und wies zugleich darauf hin, dass "keine wirksame Behandlung" existiere. Bei dem Opfer handle es sich um einen Mann, der die 50 überschritten und im Norden von New South Wales gelebt habe.