Bei einem Flugzeugunglück im US-Bundesstaat New Jersey sind Medienberichten zufolge alle 15 Menschen an Bord verletzt worden.

Das Kleinflugzeug sei am Flughafen Cross Keys Airport in Williamstown am Mittwochnachmittag (Ortszeit) von der Landebahn abgekommen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde FAA.