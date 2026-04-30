Suche im Outback: 5-Jährige in Australien tot aufgefunden

Das im Outback vermisste fünfjährige Mädchen ist am Donnerstag von australischen Rettungskräften südlich der Stadt Alice Springs tot aufgefunden worden. Der Leichenfund sei eine "erschütternde Entwicklung", sagte Polizeikommissar Martin Dole auf einer Pressekonferenz. Am Freitag solle eine Obduktion durchgeführt werden, sagte Dole. Seit dem Wochenende hatte die Polizei im Outback rund um die nordaustralische Kleinstadt Alice Springs intensiv nach dem Mädchen gesucht.

Das Kind war in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand verschwunden. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen entführt wurde. Im Fokus steht ein 47-jähriger Mann, der sich zur Tatzeit ebenfalls in dem Haus in der indigenen Siedlung aufgehalten haben soll und erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Nach Angaben der Polizei hatte er eine rund 18-monatige Haftstrafe wegen schwerer Gewaltdelikte verbüßt. Er soll eine "lose Verbindung" zur Familie des Kindes gehabt haben. Zuletzt wurde er laut Ermittlern dabei beobachtet, wie er das Kind am späten Samstagabend an der Hand hielt. Seither fehlt von beiden jede Spur. Das Motiv der Tat ist weiterhin unklar.