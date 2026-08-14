Sexueller Missbrauch: Ex-Bischof in Australien schuldig gesprochen

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Der emeritierte Bischof von Broome in Australien, Christopher Saunders, ist wegen sexueller Übergriffe auf zwei junge indigene Männer schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht am District Court von Western Australia befand den 76-Jährigen laut Kathpress in 13 Fällen für schuldig: einmal wegen sexueller Penetration und zwölfmal wegen unsittlicher Übergriffe. Saunders war von 1996 bis 2021 Bischof der im Nordwesten Australiens gelegenen Diözese Broome.

Freispruch in sechs Anklagepunkten Ursprünglich war Saunders wegen einer Reihe von Sexualstraftaten gegen drei junge Männer angeklagt. Sechs Anklagepunkte endeten nun mit einem Freispruch, weitere wurden im Laufe des Verfahrens fallengelassen. Die Vorwürfe bezogen sich auf die Jahre 2008 bis 2019. Saunders hatte die sexuellen Übergriffe bestritten. Nach dem Schuldspruch vom Mittwoch wurde er bis zu einer weiteren Gerichtsverhandlung am 21. September in Untersuchungshaft genommen. Dann soll über das Strafmaß entschieden werden.