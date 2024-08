Ein Aufstand ist am Freitag im römischen Gefängnis "Regina Coeli" ausgebrochen. Rund hundert Häftlinge randalierten in der Strafanstalt, die sich im römischen Viertel Trastevere befindet.

Die Insassen protestieren wegen der schlechten Bedingungen

Die Sträflinge, die seit Tagen gegen die schwierigen Lebensbedingungen in der Strafanstalt protestieren, warfen Gegenstände in ihren Zellen, sie zerstörten die Videoüberwachungsanlagen und gingen auf das Gefängnispersonal los. Erst nach einigen Stunden konnte der Aufstand gelegt werden, sagte Gennarino De Fazio, Sprecher der Strafvollzugspolizei Uilpa. Er beklagte einen "höllischen Zustand" in dem überbelegten Gefängnis.

In Italien mehren sich die Aufstände in den Strafanstalten. Fast täglich brachen in den letzten Wochen gewaltsame Proteste in den überfüllten Gefängnissen des Landes aus. Die Insassen protestieren gegen die Überbelegung und die auch wegen der hohen Sommertemperaturen schlechten Bedingungen.