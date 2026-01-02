Welt

Mit Freunden auf Zug gesprungen: Zwölfjährige gestorben

Bahngleise
Eine Zwölfjährige ist im Nürnberger Land in Bayern beim Versuch, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, gestorben.
02.01.26, 15:53
Wie die Polizei anhand von Videokameras und Zeugenaussagen ermittelte, war das Mädchen mit Freunden am S-Bahnhof in der Gemeinde Feucht. Mit einigen ihrer Freunde sei es auf den abfahrenden Zug aufgesprungen. Dabei sei die Zwölfjährige gestürzt und unter die Bahn geraten.

Ihre minderjährigen Freunde seien abgesprungen und hätten anschließend den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach waren sie alle im Alter um die zwölf Jahre.

Mädchen sprang auf Zug

Mit schwersten Verletzungen am Kopf und an den Beinen wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Tag später sei es gestorben.

Es kommt immer wieder zu Einsätzen wegen des Phänomens S-Bahn-Surfen, wie eine Sprecherin der deutschen Bundespolizei in München erklärte. "Die Leute spielen mit ihrem Leben, da muss man sagen: Jedes Mal ist gefährlich."

