Nach Angelausflug: 4 Männer überleben 20 Stunden auf offenem Meer

Der US-Amerikaner Dennis Woods wollte am 24. November 2025 seinen 70. Geburtstag feiern. Dafür hatte er einen Angelausflug mit seinem 90-jährigen Onkel und zwei weiteren Verwandten am Vormittag geplant. Doch gegen 13 Uhr passierte das Unglück und ihr Katamaran begann zu kentern.

Boot kenterte bei Angelausflug Die beiden Männer wurden von ihren zwei Verwandten, einem 42-jährigen Mann und dessen Sohn (18), begleitet. Als die vier Fischer am späten Nachmittag nicht nach Hause kamen, kontaktierte die Familie die Küstenwache in Clearwater (Florida). Währenddessen konnten sich die vier Männer auf einem kleinen Teil des Bootes retten, mit dem sie 40 Kilometer ins Wasser hinaustrieben.

90-Jähriger und 18-Jähriger mit an Bord "Es dauerte wahrscheinlich weniger als fünf Minuten, bis das Boot kenterte", erzählte Dennis Woods der Polizei von Clearwater in einem Interview. Ihr Katamaran habe sich schnell mit Wasser gefüllt: "Ich hatte keine Zeit, die Küstenwache zu kontaktieren. Wir waren mehr damit beschäftigt, dem 90-Jährigen und dem 18-Jährigen Schwimmwesten anzulegen. Die, die ich tragen wollte, blieb hängen, und ich musste sie einfach zurücklassen."

Nacht war für Männer "sehr hart" Den vier Männern war bewusst, dass nach ihnen gesucht wird, als sie den Hubschrauber der Küstenwache in der Nacht sahen. Sie konnten ihn jedoch nicht alarmieren und wurden übersehen. "Die Nacht war sehr hart, weil die Wellen höher wurden und wir versuchten, uns auf die Takelage zu retten", erinnert sich Woods zurück. Er habe einen Großteil der Nacht damit verbrachte, seinen 90-jährigen Onkel, der mehrmals stürzte, körperlich zu stützen. Nach 20 nervenaufreibenden Stunden konnten das Geburtstagskind und die drei Verwandten am 25. Oktober 2025 gerettet werden.