Auf der Wiesn an den Hintern gefasst: Mann muss 6.400 Euro Strafe zahlen

"Ich wusste nicht, was ich machen soll"

Der Vorfall ereignete sich im Augustiner-Festzelt. Die Frau erzählt, dass sich drei Männer zu ihr und ihrer Begleitung an den Tisch gesetzt hätten. "Man hat sich halt zugeprostet. Sonst nichts", so die Frau vor Gericht. Als sie später auf dem Rückweg von der Toilette an den Herren vorbeiging, habe ihr einer an den Hintern gefasst.

"Ich bin schnell einen Schritt zur Seite gegangen", erzählt die 21-Jährige. Dann griff ein Mann erneut zu.