"Ihr seht wunderschön aus": Artemis-Astronauten schicken Fotos von Erde

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben erstmals Bilder von der Erde geschickt. "Ihr seht toll aus, ihr seht wunderschön aus", sagte Nasa-Astronaut Victor Glover aus der "Orion"-Kapsel dazu. Glover, seine US-Kollegen Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond.

Artemis 2: Hälfte des Weges geschafft

Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Rund 24 Stunden später verließen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn. Weitere rund 24 Stunden später haben sie nun etwa die Hälfte des Weges zum Mond geschafft. Währenddessen kümmerten sich die Astronauten unter anderem um zahlreiche wissenschaftliche Tests und Trainingsaufgaben.