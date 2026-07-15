Giftige Säure ausgetreten: 127 Menschen in Antwerpen verletzt

Nach dem Austritt giftiger Flusssäure auf einem Containerschiff im Hafen von Antwerpen sind zahlreiche Arbeiter im Krankenhaus behandelt worden.

127 Menschen wurden leicht verletzt, 28 von ihnen mussten am Mittwoch zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, wie die betroffene belgische Gemeinde Beveren mitteilte. Das Leck legte den Verkehr in einem Teil von Europas zweitgrößtem Hafen lahm.