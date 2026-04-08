Neue Insel entdeckt - nun wird ein Name gesucht

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Ein internationales Expeditionsteam hat im antarktischen Weddellmeer eine bisher in keiner Seekarte verzeichnete Mini-Insel entdeckt. Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher "Polarstern" unterwegs, wie das deutsche Alfred-Wegener-Institut (AWI) mitteilte. Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen.

"Eisberg, der irgendwie dreckig aussah" Plötzlich sei ein "Eisberg" aufgetaucht, "der irgendwie dreckig aussah", wie AWI-Wissenschaftler Simon Dreutter sagte. Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alfred-Wegener-Institut / Simon Dreutter Neue Insel in Antarktis entdeckt

Insel noch namenlos Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden. Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden.

Warum die Insel als Gefahrenzone in der Seekarte, aber nicht als Küstenlinie in anderen Datensätzen eingezeichnet ist und warum die verzeichnete Position in der Seekarte etwa eine Seemeile neben der tatsächlichen Position liegt, ist den Fachleuten unklar.