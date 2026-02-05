Alarmierend: Anstieg weiblicher Genitalverstümmelungen weltweit

Weltweit sind nach Angaben von Hilfsorganisationen rund 230 Millionen Frauen von den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung (Female genital mutilation, FGM) betroffen. Das seien etwa 30 Millionen mehr als noch vor zehn Jahren, teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) laut Kathpress am Donnerstag in Hannover mit. Zunehmend werde der Eingriff von medizinischem Fachpersonal vorgenommen. Nach Angaben der WHO sei dies bei jeder vierten Genitalverstümmelung der Fall.

Diese sogenannte Medikalisierung berge die Gefahr, dass die Praxis gesellschaftlich akzeptiert werde, warnte die DSW zum Welttag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar. Der Schaden für die Betroffenen sei unabhängig davon, wer den Eingriff vornimmt. Studien deuteten sogar darauf hin, dass medizinisch durchgeführte Verstümmelungen zu schwereren Verletzungen führen könnten.