Anschlagspläne auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Mann festgenommen

Rund ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt ein 21-Jähriger wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden.

Der junge Mann aus Zentralasien sei am Freitag in Gewahrsam genommen worden, erklärte das Landesinnenministerium am Montag. "Die Ingewahrsamnahme erfolgte, um die Durchführung der von ihm geäußerten Anschlagspläne auf größere Menschenmengen zu verhindern".