Die Generalstaatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Schreiben in einem separat verschlossenen Umschlag mit einem Begleitschreiben weitergeleitet worden seien, in dem darauf hingewiesen worden sei, dass es den Empfängern freistehe, von dem Schreiben Kenntnis zu nehmen.

Taleb A. war kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei sechs Menschen getötet und rund 300 zum Teil schwerst verletzt. Er sitzt derzeit in Berlin in Untersuchungshaft. In Magdeburg wird derzeit aufgrund der Vielzahl der Betroffenen ein provisorischer Gerichtssaal gebaut, in dem der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien starten soll.