Anschlag in Sydney: Buhrufe für Premier bei Gedenkveranstaltung

Tausende Menschen haben am Sonntag am Bondi Beach in Sydney der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest vor einer Woche gedacht. Die Abendveranstaltung (Ortszeit) der jüdischen Gemeinde im Bundesstaat New South Wales begann mit einer Schweigeminute, gefolgt von Reden und jüdischen Gesängen. Regierungschef Anthony Albanese nahm auch daran teil. Laut TV-Berichten bekam er neben Beifall auch Buhrufe zu hören. Der Premier ordnete inzwischen eine Untersuchung an.

Es werde geprüft, ob Polizei und Geheimdienste über die nötigen Befugnisse, Strukturen und Vereinbarungen zum Informationsaustausch verfügten, "um die Sicherheit der Australier zu gewährleisten". "Die vom IS inspirierte Gräueltat vom vergangenen Sonntag zeigt die sich rasch verändernde Sicherheitslage in unserem Land", sagte der Premier weiter. "Unsere Sicherheitsbehörden müssen in der Lage sein, optimal zu reagieren." Rückkauf von Waffen angekündigt Am Freitag hatte Albanese bereits eine Aktion zum Rückkauf von Waffen angekündigt. Australien werde Waffenbesitzer dafür bezahlen, dass sie "überschüssige, verbotene und illegale Schusswaffen" abgeben, sagte der Regierungschef. Der Premier kündigte zudem an, die Gesetze zu verschärfen, die es einem der mutmaßlichen Täter erlaubt hatten, sechs Hochleistungsgewehre zu besitzen. "Es gibt keinen Grund, warum jemand, der in einem Vorort von Sydney lebt, so viele Waffen braucht", betonte der Regierungschef. Schusswaffenangriffe sind in Australien relativ selten. Automatische und halbautomatische Waffen sind dort verboten, seit ein Bewaffneter 1996 in Port Arthur auf der Insel Tasmanien 35 Menschen erschossen hatte.

Australiens gesamte Bevölkerung war für 18:47 Uhr (10:47 MEZ) - dem Zeitpunkt, als die ersten Schüsse am Bondi Beach gefallen waren - aufgerufen, eine Kerze für die Opfer anzuzünden und für eine Gedenkminute innezuhalten. Sonntag war der letzte Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka. Die Flaggen in Australien wehten auf halbmast. In unzähligen Privathäusern wurden landesweit Kerzen in den Fenstern entzündet, um unter dem Motto "Licht statt Dunkelheit" Unterstützung für die jüdischen Mitbürger zu bekunden. Auf einem Banner an einem Wasserflugzeug, das den Bondi Beach überflog, war eine Solidaritätsbekundung für "unsere jüdische Gemeinde" zu lesen.

Forderung nach Untersuchungskommission David Ossip, ein führender Repräsentant der jüdischen Gemeinde in New South Wales, äußerte in einer Rede die Unterstützung für Pläne der Regierung, eine Expertenkommission zur Untersuchung des Attentats einzusetzen. Eine solche Kommission sei nötig, "um dahinterzukommen, wie sich diese Katastrophe zugetragen hat". Australiens Regierungschef hatte nach dem Anschlag Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt. "Wir sind hier zusammen. Wendet euch an Fremde und umarmt sie", sagte Roslyn Fishall, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde von Sydney bei dem Gedenken am Bondi Beach. "Lasst uns gemeinsam Frieden schließen", fügte sie hinzu. "Es ist immer noch sehr schwer zu verstehen, was passiert ist", sagte ihrerseits die ebenfalls bei der Gedenkfeier anwesende Leona Pemberton. "Ich denke, irgendwann müssen die Tränen einfach fließen."