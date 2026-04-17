Mehr als 100 Missbrauchs-Anklagen gegen Ex-Kinderbetreuer

Schock in Australien: Gegen einen ehemaligen Kinderbetreuer aus Sydney sind 129 weitere Anklagen wegen Kindesmissbrauchs erhoben worden. Der Beschuldigte war bereits im Juli 2025 nach einem Hinweis des Nationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder festgenommen und zunächst in acht Fällen angeklagt worden. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die nun 137 Anklagepunkte umfassen unter anderem die Herstellung von Missbrauchsmaterial, das Filmen von Personen ohne deren Einwilligung sowie sexuelle Übergriffe auf Kinder, wie die australische Nationalpolizei mitteilte. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 2009 und 2025 ereignet haben.