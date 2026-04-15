Deutscher (56) gesteht Missbrauch von mehreren Heimkindern

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Ein wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Heimkindern angeklagter Mann hat vor dem Landgericht Schweinfurt in Deutschland eingeräumt, sich an mehreren Buben vergangen zu haben. Der 56-Jährige sagte allerdings zum Auftakt des Berufungsverfahrens, er könne sich nicht konkret an die Taten erinnern. Den Darstellungen der Opfer zu den Übergriffen, so wie in der Anklage festgehalten, werde er nicht entgegentreten. "Es tut mir unheimlich leid", sagte der Angeklagte.

Zweifel an angeblichen Erinnerungslücken des Mannes Die Staatsanwaltschaft und auch die beiden Nebenklagevertreter bezweifelten die angeblichen Erinnerungslücken des Mannes, der sich nach eigenen Angaben vor allem "schwierige" Buben ausgesucht habe. Auf mehrfache Nachfrage machte der Angeklagte schließlich detaillierte Angaben zu den sexuellen Handlungen. Im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht Schweinfurt hatte der Verdächtige nichts zu den Vorwürfen gesagt.

Übergriffe in Wohnwagen und auf Almhütte Der Mann war um die Jahrtausendwende herum als Hausmeister in dem Heim im Landkreis Schweinfurt tätig. Die Übergriffe sollen unter anderem in einem Wohnwagen auf dem Heimgelände und auf einer Almhütte in Österreich stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-Jährigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und versuchten schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Die Opfer sollen bei den Übergriffen in den Jahren zwischen etwa 1998 bis 2000 zwischen elf und 15 Jahre alt gewesen sein.

Ersturteil 2025 Ursprünglich waren in dem Komplex zwei Männer angeklagt - der 56-Jährige und ein 1981 geborener Mann, der als Erzieher in dem Kinderdorf am Rand des Steigerwalds gearbeitet hatte. Das Amtsgericht Schweinfurt hatte im Jänner 2025 den 56-Jährigen zu drei Jahren Haft und den anderen Angeklagten zu einer Jugendstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Der Ältere legte Berufung ein. Im Fall des anderen Angeklagten ging die Staatsanwaltschaft zunächst ebenfalls in Berufung, nahm diese später aber wieder zurück.