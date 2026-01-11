Silvester-Drama nach Böller-Unfall: TV-Moderatorin verliert ihr Auge

Die deutsche TV-Moderatorin Andrea Plewig (55), bekannt aus "Astro TV", hat in der Silvesternacht bei einem privaten Feuerwerk ihr linkes Auge verloren. Sie schilderte den Vorfall auf Instagram und spricht sich nun für ein Verbot privater Böller bzw. deutlich strengere Regeln aus.

Plewig berichtet, es sei eine kleine Feier mit wenigen Raketen und Batterien gewesen, die vorbereitet worden seien. "Ich hab die Batterien ausgepackt, hab die Zündschnüre freigelegt, ich hatte eine Taschenlampe dabei. Die Kinder waren immer in sicherer Entfernung", sagt sie. Dann ging plötzlich eine Batterie los.

Auge war nicht mehr zu retten

Sie sei im Auge getroffen worden. Das Glück sei, so Plewig, dass das Ganze passierte, bevor das Feuerwerk selbst explodieren konnte. "Wer weiß, was dann passiert wäre." Die Moderatorin brach zusammen, Freunde riefen den Rettungswagen. Plewig musste sich einer Not-OP unterziehen, das Auge sei allerdings nicht mehr zu retten gewesen.