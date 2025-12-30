In Hand explodiert: 17-Jähriger im Innviertel schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag in Münzkirchen (Bezirk Schärding) durch einen illegalen Böller schwer verletzt worden, sein 16-jähriger Freund leicht, wie die APA berichtet.

Der Jüngere hatte einen Feuerwerkskörper gezündet, den der Ältere noch in der Hand hielt. Laut Polizei handelte es sich um einen Böller der Kategorie F4, der ausschließlich von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen verwendet werden dürfte.

Hubschrauber brachte 17-Jährigen ins Krankenhaus

Kurz vor Mittag hatten die beiden im Garten eines Wohnhauses mehrere F4-Böller gezündet. Einer explodierte sofort nach der Zündung in der Hand des 17-Jährigen. Der Bursche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum Linz geflogen.