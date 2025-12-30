Polizei stoppt illegale Pyrotechnik an burgenländischer Grenze

Kurz vor Silvester führte die Polizei Burgenland gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Burgenland eine Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik durch. Kontrolliert wurde am 29. Dezember auf der A6 bei Kittsee sowie auf der A4 bei Nickelsdorf .

Beteiligt waren Polizistinnen und Polizisten der Dienststellen Kittsee, Frauenkirchen und Nickelsdorf, unterstützt von Spezialisten der Wirtschaftskammer und Diensthunden. Ziel der Aktion war es, die unerlaubte Einfuhr von Feuerwerkskörpern zu verhindern.

Strafen bis zu 10.000 Euro drohen

In Kittsee wurden mehrere Feuerwerksraketen und Batterien der Kategorie F2 wegen mangelhafter oder fehlender Kennzeichnung beschlagnahmt. In Nickelsdorf stellten die Beamten 20 pyrotechnische Artikel ohne CE-Kennzeichnung sowie weitere Gegenstände ohne deutsche Produktbeschreibung sicher. Alle Funde wurden an die Bezirksverwaltungsbehörde übergeben.