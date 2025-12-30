Leiche in Ungarn entdeckt: Traurige Gewissheit nach Vermisstenfall

Traurige Gewissheit für eine Familie im Burgenland : Ein 65-jähriger Österreicher, der seit Anfang Dezember vermisst wurde, ist tot. Seine Leiche wurde im Westen von Ungarn entdeckt.

Der Mann war zuletzt am 5. Dezember in der Grenzstadt Mosonmagyaróvár gesehen worden. Nach einem Familienbesuch verließ er plötzlich das Haus, stieg mit seinem Hund in einen braunen Citroën Picasso mit ungarischem Kennzeichen – und verschwand spurlos. Seine Ehefrau meldete ihn kurz darauf als vermisst.

Mann war plötzlich weg

Am vergangenen Samstag machten Jäger dann die traurige Entdeckung: In einem abgelegenen Gebiet nahe dem Dorf Lébény, rund 20 Kilometer südlich von Mosonmagyaróvár, fanden sie eine Leiche und verständigten die Behörden.