100.000 Unterschriften: Privates Feuerwerksverbot gefordert

Gemeinsam mit 100.000 weiteren Personen fordert die gemeinnützige Organisation #aufstehn ein österreichweites Feuerwerksverbot für Böller ab Kategorie F2.

Die Organisation hat dazu eine Petition eingebracht, die sich an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) richtet, um die Knallerei rund um Silvester zu stoppen. "Karner muss eine österreichweite Lösung finden, anstatt auf einen schwer kontrollierbaren Flickenteppich regionaler Verbote zu setzen", hieß es.