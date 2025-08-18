Fahndung läuft: Amokläufer von Ansbach aus Psychiatrie geflohen

Fahndung läuft

Die Ausgänge waren Georg R. als Teil seiner Therapie genehmigt worden, in der Vergangenheit seien diese laut dem Träger der Psychiatrie der Bezirkskliniken Mittelfranken "stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen" abgelaufen.

Vom Patienten fehlt mittlerweile jede Spur, weshalb er zur Fahndung ausgerufen wurde. Es sei jedoch laut Angaben der Klinik nicht zu erwarten, dass Georg R. zum jetzigen Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt.