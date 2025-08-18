Fahndung läuft: Amokläufer von Ansbach aus Psychiatrie geflohen
Das Carolinen-Gymnasium in Ansbach (Bayern) wurde 2009 zum Schauplatz eines Amoklaufs. Der damals 18-Jährige Georg R. betrat das Schulgebäude mit einem Beil, einem Hammer, vier Messern und fünf Molotow-Cocktails. Der Maturant warf Brandsätze in ein Klassenzimmer und attackierte Schüler mit dem Beil. Zehn Menschen wurden damals zum Teil schwer bis lebensbedrohlich verletzt.
Nun erklärte ein Polizeisprecher gegenüber deutschen Medien, dass der mittlerweile 34-Jährige seit Samstag vermisst wird. Es wurde ihm ein unbegleiteter Ausgang aus der psychiatrischen Anstalt Erlangen gewährt, von dem er nicht zurückkehrte.
Fahndung läuft
Die Ausgänge waren Georg R. als Teil seiner Therapie genehmigt worden, in der Vergangenheit seien diese laut dem Träger der Psychiatrie der Bezirkskliniken Mittelfranken "stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen" abgelaufen.
Vom Patienten fehlt mittlerweile jede Spur, weshalb er zur Fahndung ausgerufen wurde. Es sei jedoch laut Angaben der Klinik nicht zu erwarten, dass Georg R. zum jetzigen Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt.
Kommentare