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Der mutmaßliche Amokfahrer von Leipzig hat seine Tat nach übereinstimmenden Medienberichten bereits im April angekündigt. Der 33-jährige Deutsche schrieb in einer Chatnachricht an seine Frau, es sei "lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren". Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte das. Die Chatnachricht habe ihr allerdings erst am Abend der Tat und im Zuge der Ermittlungen nach der Amokfahrt vorgelegen. Mann drohte Mitglieder der Familie zu töten Der Mann soll zum Zeitpunkt der Tat von seiner Partnerin bereits getrennt gelebt haben. Die Polizei bestätigte auch Angaben, wonach er vor der tödlichen Amokfahrt mehrere Drohungen gegen sie und sein soziales Umfeld ausstieß. Im April erstattete die Frau zudem mehrere Anzeigen gegen ihren Ehemann, wegen Bedrohung, Verleumdung und Beleidigung. Mindestens einmal hatte der Tatverdächtige demnach gedroht, andere Mitglieder der Familie zu töten. Wie mehrere mit den Ermittlungen vertraute Personen gegenüber der Zeit sagten, soll er an einer Psychose leiden und selbst davon gesprochen haben, wahnhafte Stimmen zu hören.

Behandlung in psychiatrischem Spital im April Nachdem er die Chatnachricht versandt hatte, begab sich der 33-Jährige am 17. April freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus. Am 29. April verließ er die Klinik wieder. Noch am selben Abend kam es den Recherchen der Zeit zufolge zu einem weiteren Polizeieinsatz bei der Ehefrau und dem gemeinsamen Kind. Das bestätigte der Sprecher der Leipziger Polizei ebenfalls auf Anfrage. Weitere Maßnahmen, außer einem Hinweis an das Gesundheitsamt, gab es bis zur Tat am Montagabend aber offenbar nicht. Man werde den "ganzen Einsatzverlauf" aufarbeiten, gab der Polizeisprecher an, bisher lägen jedoch keine Hinweise auf Versäumnisse vor.