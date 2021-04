Als Senioren verkleidet Impfung erschlichen

Zwei Männer haben sich in Mexiko als Senioren verkleidet und so Corona-Impfungen erschlichen. Die beiden hatten sich die Haare und Augenbrauen weiß gefärbt und sind mit gefälschten Ausweisen vor zwei Wochen zu einer Impfstätte in Mexiko-Stadt gegangen.

Dort wurden ihnen demnach Impfdosen gespritzt, ehe sie aufflogen.