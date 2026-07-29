Vielbeachteter Langstreckenrekord: Airbus blieb 24 Stunden in der Luft

Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt. Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23.000 Kilometer zurückgelegt hatte. Eine erste Maschine des Typs A350-1000ULR soll im kommenden Jahr an die australische Fluggesellschaft Qantas übergeben werden.

„Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren – und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben“, teilte Airbus mit. Die Maschine übertraf die bisherige Rekorddauer eines Demonstrationsflugs von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden. Ob der Flug offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, war aber zunächst unklar.