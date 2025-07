Nur 100 Meter Abstand: Beinahe-Crash zweier Flugzeuge über Sibirien

Der Airbus A 350 der Fluggesellschaft Air China und eine Frachtmaschine der Gesellschaft SF waren über Russland in einem Abstand von lediglich 90 bis 120 Metern aneinander vorbei geflogen, wie die South China Morning Post und La Repubblica berichteten.

Der Beinahe-Crash soll sich am 6. Juli in einer Höhe von 36.000 Fuß (etwa elf Kilometer) über einer verlassenen Region in Sibirien zugetragen haben. Die Air-China-Maschine mit der Flugnummer CA967 war auf dem Weg von Shanghai nach Mailand. An Bord waren La Repubblica zufolge zahlreiche Italiener und andere Europäer. Die Frachtmaschine, eine Boeing 767, befand sich auf dem Flug aus Ungarn Hauptstadt Budapest in die chinesische Millionenmetropole Ezhou.